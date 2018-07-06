Форвард «Локомотива-Кубани» подписал контракт с клубом НБА «Даллас» 

Австралийский форвард «Локомотива-Кубани» Райан Брокхофф подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас», сообщает ТАСС.
По информации Yahoo Sports, соглашение с 27-летним нападающим рассчитано на два года.
Брокхофф выставился на Драфт НБА 2013 года, но его не выбрали, после чего баскетболист подписал контракт с «Бешикташем».
В сентябре 2015 года подписал трехлетний контракт с краснодарским «Локомотивом-Кубанью».
Ранее определились соперники краснодарского «Локомотива-Кубани», казанского УНИКСа и санкт-петербургского "Зенита" по групповому этапу розыгрыша баскетбольного Еврокубка.