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«Автодор» распрощался с американцем
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«Автодор» распрощался с американцем 

САРАТОВ24 6 июля 2018
Фото: САРАТОВ24
В официальной группе саратовского «Автодора» в социальной сети «Вконтакте» появилась информация, что американский разыгрывающий Джастин Робинсон покидает команду. Один из самых заметных и лучших игроков в составе «черно-белых» в минувшем сезоне, перебирается во Францию. Робинсон продолжит карьеру в клубе «Шалон» (Шалон-сюр-Сон).
Как сообщает официальный сайт баскетбольного клуба «Шалон», для них это серьезное приобретение. Заполучить такого игрока они были очень рады. Тем более Джастин Робинсон неплохо проявил себя в России. Напомним, в составе «Автодора» американец провел 27 матчей в чемпионате Единой Лиги ВТБ, набирая в среднем 11,8 очка, а также делая 7 передач (2-й результат в лиге), 2,8 подбора и 1,6 перехвата (2-й результат в лиге) за 32 минуты игрового времени. Кроме того, американский плеймейкер был признан MVP (самым ценным игроком) чемпионата по итогам февраля.
Грустно расставаться с «малышом» и саратовским болельщикам. Именно такое доброе прозвище они придумали американцу. Но не смотря на свой совсем не баскетбольный рост, Робинсон действительно многое сделал для клуба. В том числе и помог показать лучший результат за новейшую историю команду. Напомним, что в этом сезоне «Автодор» по итогам регулярного чемпионата стал пятым, при этом имея самый маленький бюджет среди всех российских клубов.
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