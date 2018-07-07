Мозгов стал игроком «Шарлотт»

Мозгов официально стал игроком «Шарлотт Хорнетс»

Российский центровой Тимофей Мозгов , выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», официально стал игроком «Шарлотт Хорнетс» после своего обмена на американца Дуайта Ховарда . Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации с официального сайта клуба, «Шарлотт» также получил права на защитника Хамиду Диалло в результате сделки.

Мозгов выступает за «Бруклин» с июня 2017 года. До этого баскетболист выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Кливленд Кавальерс». Вместе с «Кливлендом» спортсмен стал чемпионом НБА в 2016 году.

Ранее Мозгов прокомментировал свой обмен в «Шарлотт Хорнетс».