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Мозгов стал игроком «Шарлотт»
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Мозгов официально стал игроком «Шарлотт Хорнетс» 

Газета.Ru 7 июля 2018
Фото: AP Photo
Российский центровой Тимофей Мозгов, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», официально стал игроком «Шарлотт Хорнетс» после своего обмена на американца Дуайта Ховарда. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации с официального сайта клуба, «Шарлотт» также получил права на защитника Хамиду Диалло в результате сделки.
Мозгов выступает за «Бруклин» с июня 2017 года. До этого баскетболист выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Кливленд Кавальерс». Вместе с «Кливлендом» спортсмен стал чемпионом НБА в 2016 году.
Ранее Мозгов прокомментировал свой обмен в «Шарлотт Хорнетс».
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