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Семикратный чемпион НБА скончался в США
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В США скончался семикратный чемпион НБА 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Легендарный американский баскетболист Фрэнк Рэмзи скончался на 87-м году жизни, сообщает "Советский спорт".
Об этом информирует kentucky.com.
Отмечается, что Рэмзи ушел из жизни в своем доме в Мэдисонвилле, штат Кентукки.
Рэмзи является семикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Бостон Селтикс", а также чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) сезона-1950/51 в составе команды "Кентукки Уайлдкэтс". Рэмзи входит в Зал славы.
Ранее сообщалось, что экс-игрок "Химок" убит в перестрелке с полицией.
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