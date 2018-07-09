Семикратный чемпион НБА скончался в США

В США скончался семикратный чемпион НБА

Легендарный американский баскетболист Фрэнк Рэмзи скончался на 87-м году жизни, сообщает "Советский спорт"

Об этом информирует kentucky.com.

Отмечается, что Рэмзи ушел из жизни в своем доме в Мэдисонвилле, штат Кентукки.

Рэмзи является семикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Бостон Селтикс", а также чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) сезона-1950/51 в составе команды "Кентукки Уайлдкэтс". Рэмзи входит в Зал славы.

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