Молодой баскетболист из Саратова один из лучших на паркете в Европе 

Защитник "Автодора" Никита Михайловский помог сборной России (игроки до 18 лет) переиграть команду Турции в первом матче международного турнира. Команда Олега Акципетрова проводит его в рамках подготовки к Первенству Европы-2018, оно пройдет уже в конце июля в Латвии. Что же касается стартовой игры на товарищеском турнире, воспитанник «черно-белых» проявил себя как лидер команды.
Никита Михайловский записал на свой счет дабл-дабл (13 очков+10 подборов). Напомним, в копилке саратовца и более весомые титулы — чемпионство и титул самого ценного игрока в Детско-юношеской лиге, а также он самый юный игрок, вышедший на площадку в стартовом составе матча плей-офф Единой лиги ВТБ.
Проявить себя Михайловский должен и в другом принципиальном матче. 9 июля россияне сыграют с хозяевами турнира — сборной Италии, также составленной из баскетболистов не старше 18 лет. После чего наша команда отправится вернётся в Москву. Здесь намечен заключительный сбор на базе столичной спортшколы №71 «Тимирязевская». Как уже сообщалось ранее, еще два 17-летних представителя саратовского «Автодора» Антон Квитковских и Александр Петенёв турнир в Италии пропускают из-за болезни.