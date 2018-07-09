Молодой баскетболист из Саратова один из лучших на паркете в Европе

Защитник "Автодора" Никита Михайловский помог сборной России (игроки до 18 лет) переиграть команду Турции в первом матче международного турнира. Команда Олега Акципетрова проводит его в рамках подготовки к Первенству Европы-2018, оно пройдет уже в конце июля в Латвии. Что же касается стартовой игры на товарищеском турнире, воспитанник «черно-белых» проявил себя как лидер команды.

Никита Михайловский записал на свой счет дабл-дабл (13 очков+10 подборов). Напомним, в копилке саратовца и более весомые титулы — чемпионство и титул самого ценного игрока в Детско-юношеской лиге, а также он самый юный игрок, вышедший на площадку в стартовом составе матча плей-офф Единой лиги ВТБ.