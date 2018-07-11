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Мэджик Джонсон: «Еще до перехода Леброн знал „Лейкерс“ лучше, чем я сам»
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Мэджик Джонсон: «Еще до перехода Леброн знал „Лейкерс“ лучше, чем я сам» 

Спорт-Экспресс 11 июля 2018
Президент «Лейкерс» по баскетбольным операциям Мэджик Джонсон рассказал о том, как проходили переговоры по переходу Леброна Джеймса в команду. Ранее стало известно, что 33-летний форвард заключил с клубом четырехлетний контракт.
— Мне не было необходимости рассказывать Джеймсу о команде. Он уже знал «Лейкерс» даже лучше, чем я сам, — приводит ESPN слова Джонсона. — Леброн по полочкам разобрал весь состав прямо передо мной. Он был осведомлен о достоинствах и недостатках каждого игрока и команды в целом. Мы отлично провели время, поскольку контакт был установлен, как только я вошел в дом. Происходила просто непринужденная беседа двух человек о баскетболе. И это мне понравилось больше всего.
Последние четыре года Джеймс выступал за «Кливленд», с которым не стал продлевать контракт по окончанию сезона-2017/18.
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