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«Торонто» подписал контракт с Готье, «Каролина» — с Маккеггом
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«Торонто» подписал контракт с Готье, «Каролина» — с Маккеггом 

Спорт-Экспресс 12 часов назад
Фото: Чемпионат.com
«Торонто» на своем официальном сайте объявил о заключении нового контракта с нападающим Фредериком Готье. Двустороннее соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на два сезона. В прошлом сезоне он провел в АХЛ 57 матчей, в которых набрал 18 (7+11) очков. В НХЛ — 9 игр и один гол.
"Каролина" продлила контракт с форвардом Грегом Маккеггом. Двустороннее соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на один год, за который он заработает порядка 715 тысяч долларов. В прошлом сезоне он провел в АХЛ 47 матчей и набрал 35 (14+21) очков. Всего в НХЛ на его счету 13 (7+6) очков и 91 игре.
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