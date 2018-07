Лонзо Боллу предстоит операция

Во вторник разыгрывающему «Лейкерс»​ Лонзо Боллу предстоит артроскопическая операция на левом колене, сообщает пресс-служба клуба.

MEDICAL UPDATE: Lonzo Ball is scheduled to undergo arthroscopic surgery to his left knee on Tuesday. An update will be provided following the completion of the surgery. pic.twitter.com/jHPyQ0rQZS

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 13 июля 2018 г.