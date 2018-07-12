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Защитник Иван Сухих остается в «Ладе»
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Защитник Иван Сухих остается в «Ладе»
Волга Ньюс
11 часов назад
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В сезоне 2017/18
Иван
выступал за самарский ЦСК ВВС, за который набрал 9 (3+6) очков в 41 матче. Также Сухих сыграл за «Ладу» в КХЛ в одном матче прошедшего сезона, сообщает официальный сайт клуба.
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