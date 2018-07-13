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Экс-звезда НБА арестована за попытку смошенничать в казино
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Экс-звезда НБА арестована за попытку смошенничать в казино 

SPORT24.ru 5 часов назад
Бывший игрок НБА Чарльз Окли был арестован в Лас-Вегасе после того, как пытался смошенничать в игорном заведении. Игрок был задержан сотрудниками правопорядка в казино «Cosmopolitan» после того, как пытался изменить ставку, когда результат игры был известен. По информации TMZ, бывший игрок «Чикаго Буллз» и «Нью-Йорк Никс» решил отменить ставку в 100 долларов, когда понял, что проиграет.
За подобное нарушение баскетболисту грозит от 1 до 6 лет тюремного заключения и штраф до 10000 долларов.
54-летний Окли отыграл в НБА 19 сезонов, сыграв в регулярных чемпионатах 1282 игры, в которых набрал 12 417 очков (в среднем 9,7 за игру), сделал 12 205 подборов, 1888 передач, 1351 перехватов и 384 блок-шота. В 1994 году принимал участие в Матче всех звезд НБА.
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