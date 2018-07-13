Центровой ЦСКА Кайл Хайнс в Instagram ответил на вопросы своих подписчиков.
«Василис Спанулис — величайший игрок Евролиги всех времен, а Милош Теодосич — лучший распасовщик в мире. Моими лучшими одноклубниками в карьере являются Кейси Якобсен, Георгиос Принтезис, Виталий Фридзон и Аарон Джексон, а главным моментом в баскетболе для себя считаю первую победу в Евролиге в 2011 году. Любимый игрок в НБА? Сейчас таковым является Кевин Дюрант, а из игроков прошлого нравятся Кобе Брайант, Аллен Айверсон, Чарльз Баркли и Уилт Чемберлен», — сказал Хайнс.
Хайнс выступает за ЦСКА с 2013 года.