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Хайнс: «Спанулис — величайший игрок Евролиги, а Теодосич — лучший распасовщик в мире»
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Хайнс: «Спанулис — величайший игрок Евролиги, а Теодосич — лучший распасовщик в мире» 

SPORT24.ru 3 часа назад
Центровой ЦСКА Кайл Хайнс в Instagram ответил на вопросы своих подписчиков.
«Василис Спанулис — величайший игрок Евролиги всех времен, а Милош Теодосич — лучший распасовщик в мире. Моими лучшими одноклубниками в карьере являются Кейси Якобсен, Георгиос Принтезис, Виталий Фридзон и Аарон Джексон, а главным моментом в баскетболе для себя считаю первую победу в Евролиге в 2011 году. Любимый игрок в НБА? Сейчас таковым является Кевин Дюрант, а из игроков прошлого нравятся Кобе Брайант, Аллен Айверсон, Чарльз Баркли и Уилт Чемберлен», — сказал Хайнс.
Хайнс выступает за ЦСКА с 2013 года.
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