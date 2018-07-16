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Оскар Робертсон выставил на аукцион перстень чемпиона НБА
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Оскар Робертсон выставил на аукцион перстень чемпиона НБА 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Олимпийский чемпион-1960 в составе сборной США Оскар Робертсон выставил на аукцион некоторые свои награды, информирует Reuters. Среди них находится перстни чемпиона НБА-1971 и члена Зала славы баскетбола. Всего же на аукцион выставлена 51 нашрада.
Перстень чемпиона НБА, выигранный в составе «Милуоки», — самый дорогой лот. Его начальная стоимость составляет 20 тысяч долларов.
Кроме того, 80-летний баскетболист выставил на продажу 11 перстней участника Матчей звезд НБА, игровые майки, диплом победителя Олимпиады и другие вещи.
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