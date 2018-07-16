Оскар Робертсон выставил на аукцион перстень чемпиона НБА

Олимпийский чемпион-1960 в составе сборной США Оскар Робертсон выставил на аукцион некоторые свои награды, информирует Reuters . Среди них находится перстни чемпиона НБА-1971 и члена Зала славы баскетбола. Всего же на аукцион выставлена 51 нашрада.

Перстень чемпиона НБА, выигранный в составе «Милуоки», — самый дорогой лот. Его начальная стоимость составляет 20 тысяч долларов.

Кроме того, 80-летний баскетболист выставил на продажу 11 перстней участника Матчей звезд НБА, игровые майки, диплом победителя Олимпиады и другие вещи.