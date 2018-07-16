Квале продолжит карьеру в болонском «Виртусе»

В прошлом сезоне 29-летний Квале в составе «Локомотива-Кубань» набирал по 8,1 очка и совершал по 3,5 подбора за 17 минут в среднем за игру в Еврокубке и записывал в актив по 8,7 очка и 3,7 подбора за 16 минут в Единой лиге ВТБ.

Ранее центровой защищал цвета «Алиаги», «Монса», «Байройта», «Тофаша» и «Ольденбурга».