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Квале продолжит карьеру в болонском «Виртусе»
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Квале продолжит карьеру в болонском «Виртусе» 

Чемпионат.com 3 часа назад
Центровой Брайан Квале, выступавший в минувшем сезоне за «Локомотив-Кубань», подписал контракт с участником Лиги чемпионов ФИБА болонским «Виртусом», сообщил в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер» инсайдер Дэвид Пик.
В прошлом сезоне 29-летний Квале в составе «Локомотива-Кубань» набирал по 8,1 очка и совершал по 3,5 подбора за 17 минут в среднем за игру в Еврокубке и записывал в актив по 8,7 очка и 3,7 подбора за 16 минут в Единой лиге ВТБ.
Ранее центровой защищал цвета «Алиаги», «Монса», «Байройта», «Тофаша» и «Ольденбурга».
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