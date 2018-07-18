«Црвена Звезда», «Легия» и «Лудогорец» вышли во второй квалификационный раунд ЛЧ

В Лиге чемпионов состоялся ряд ответных матчей первого квалификационного раунда.

«Црвена Звезда» после выездной ничьей с юрмальским «Спартаком» (0:0) на своём поле победила латвийскую команду со счётом 2:0 и пробилась во второй раунд квалификации.

«Легия» прошла дальше, разгромив «Корк Сити» в Варшаве (3:0) после выездного поражения (0:1).

«Лудогорец» обеспечил себе место во втором квалификационном раунде, дважды обыграв «Крузейдерс» (7:0, 2:0).

Также во второй раунд отбора Лиги чемпионов вышли «Видеотон», «Шкендия», «Хапоэль» из Беэр-Шевы, «Мальмё», «Судува», ХИК и «Кукеси».