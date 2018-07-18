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«Црвена Звезда», «Легия» и «Лудогорец» вышли во второй квалификационный раунд ЛЧ
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«Црвена Звезда», «Легия» и «Лудогорец» вышли во второй квалификационный раунд ЛЧ 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Лиге чемпионов состоялся ряд ответных матчей первого квалификационного раунда.
«Црвена Звезда» после выездной ничьей с юрмальским «Спартаком» (0:0) на своём поле победила латвийскую команду со счётом 2:0 и пробилась во второй раунд квалификации.
«Легия» прошла дальше, разгромив «Корк Сити» в Варшаве (3:0) после выездного поражения (0:1).
«Лудогорец» обеспечил себе место во втором квалификационном раунде, дважды обыграв «Крузейдерс» (7:0, 2:0).
Также во второй раунд отбора Лиги чемпионов вышли «Видеотон», «Шкендия», «Хапоэль» из Беэр-Шевы, «Мальмё», «Судува», ХИК и «Кукеси».
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