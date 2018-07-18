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«Портленд» выиграл Летнюю лигу НБА
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«Портленд» выиграл Летнюю лигу НБА 

Чемпионат.com 37 минут назад
«Портленд Трэйл Блэйзерс» стал победителем Летней лиги НБА в Лас-Вегасе, обыграв в финальном матче «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 91:73. Ключевой в поединка стала стартовая четверть, которую «Портленд» выиграл 31:19. Игроки «Лейкерс» реализовали всего 3 трёхочковых из 21.
Самым результативным игроком встречи с 17 очками стал лёгкий форвард «Трэйл Блэйзерс» Кей Джей Макдэниелс. У проигравших отличился атакующий защитник Джош Харт, набравший 12 очков.
«Портленд» — «Лейкерс» — 91:73 (31:19, 19:14, 21:18, 20:22)
«Портленд»: МакДэниелс (17 + 7 подборов), Болдуин (14 + 6 передач), Трент (12), Д. Дженкинс (11), Гудвин (10 + 7 подборов)
«Лейкерс»: Харт (12), Д. Эйрс (11), Михайлюк (10), Карузо (9), Ратан-Мэйс (8)
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