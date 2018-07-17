Джамел Маклин стал игроком «Локомотива-Кубань»

«Я благодарен клубу за то, что поверил в меня и позволил стать частью команды. Я с нетерпением жду знакомства с моим новым городом, встречи с болельщиками и начала отличного сезона», — приводит слова Маклина пресс-служба российской команды.

За свою карьеру Маклин выступал в бельгийском «Левен Беарс», итальянском «Скафати», бельгийском «Остенде» и немецком «Бонне». Он также играл за берлинскую «Альбу» и итальянский «Милан». Минувший сезон Маклин провел в составе греческого «Олимпиакоса» и дошел с клубом до четвертьфинала Евролиги.