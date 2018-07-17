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Джамел Маклин стал игроком «Локомотива-Кубань»
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Джамел Маклин стал игроком «Локомотива-Кубань» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» объявил на своем официальном сайте о подписании контракта с 30-летним мощным форвардом Джамелом Маклином. Детали соглашения не разглашаются.
«Я благодарен клубу за то, что поверил в меня и позволил стать частью команды. Я с нетерпением жду знакомства с моим новым городом, встречи с болельщиками и начала отличного сезона», — приводит слова Маклина пресс-служба российской команды.
За свою карьеру Маклин выступал в бельгийском «Левен Беарс», итальянском «Скафати», бельгийском «Остенде» и немецком «Бонне». Он также играл за берлинскую «Альбу» и итальянский «Милан». Минувший сезон Маклин провел в составе греческого «Олимпиакоса» и дошел с клубом до четвертьфинала Евролиги.
В сезоне-2017/18 Маклин набирал в среднем 8,7 очка и 4,7 подбора. В 13-м туре регулярного чемпионата Евролиги он разделил звание самого ценного игрока с защитником «Химок» Алексеем Шведом. В прошлом сезоне Маклин также принял участие в Матче Всех Звезд греческого чемпионата.
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