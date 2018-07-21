«Ювентус» создаст баскетбольный клуб

Руководство итальянского "Ювентуса" в лице президента клуба Андреа Аньелли проявляет интерес к созданию баскетбольной команды. В частности, глава "бьянконери" уже обсудил такой проект с президентом баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу.

На переговорах оба функционера обсуждали перспективы такого проекта, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Tuttosport. Созданием баскетбольной команды Аньелли намерен сделать "Ювентус" клубом, имеющим свои представительства в нескольких видах спорта.

Также отметим, что накануне представители "Ювентуса" объявили о старте продаж новой линейки одежды, посвященной баскетболу. В частности, теперь туринцами продается баскетбольный вариант формы "Ювентуса".