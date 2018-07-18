Клуб НБА «Голден Стэйт» продлил контракт с главным тренером

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» продлил соглашение с главным тренером Стивом Керром , сообщает ТАСС

"Мы рады, что Стив подписал контракт и продолжит возглавлять нашу команду в течение нескольких следующих лет", — цитирует президента по баскетбольным операциям «Голден Стэйт» Боба Майерса официальный сайт клуба.

Подробности нового контракта не сообщаются. Предыдущее соглашение со специалистом было рассчитано до конца сезона-2018/19.

Керр возглавил «Голден Стэйт» в 2014 году. Под его руководством клуб завоевал три чемпионских титула за последние четыре года.