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Клуб НБА «Голден Стэйт» продлил контракт с главным тренером
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Клуб НБА «Голден Стэйт» продлил контракт с главным тренером 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» продлил соглашение с главным тренером Стивом Керром, сообщает ТАСС.
"Мы рады, что Стив подписал контракт и продолжит возглавлять нашу команду в течение нескольких следующих лет", — цитирует президента по баскетбольным операциям «Голден Стэйт» Боба Майерса официальный сайт клуба.
Подробности нового контракта не сообщаются. Предыдущее соглашение со специалистом было рассчитано до конца сезона-2018/19.
Керр возглавил «Голден Стэйт» в 2014 году. Под его руководством клуб завоевал три чемпионских титула за последние четыре года.
Ранее сообщалось, что форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант подписал новый контракт с командой.
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