Защитник клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл успешно прооперирован

ТАСС , 18 июля. Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл успешно перенес операцию на колене и в скором времени должен приступить к тренировкам. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В марте Болл пропустил концовку матча с «Далласом» из-за ушиба колена. Медицинское обследование выявило у разыгрывающего разрыв мениска, из-за чего он пропустил оставшиеся матчи регулярного чемпионата.

Ожидается, что Болл полностью восстановится к началу тренировочного лагеря сезона-2018/19.

Болл был выбран «Лейкерс» на драфте-2017 под вторым номером. В прошедшем регулярном чемпионате НБА разыгрывающий провел 52 игры, набирая в среднем 10,2 очка, 6,9 подбора и 7,2 передачи. «Лейкерс» заняли 11-е место в Западной конференции, одержав 35 побед и потерпев 47 поражений, и не вышли в плей-офф.