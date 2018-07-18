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«Зенит» пополнился лучшим атакующим защитником чемпионата Германии
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«Зенит» пополнился лучшим атакующим защитником чемпионата Германии 

Спорт-Экспресс 36 минут назад
"Зенит" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с атакующим защитником Филипом Скраббом. Соглашение с 25-летним баскетболистом рассчитано на один сезон.
Скрабб может выступать на позициях как разыгрывающего, так и атакующего защитника. В розыгрыше Бундеслиги-2017/18 он набирал 18,3 очка (точность бросков с игры — 49,7 процента, трехочковых — 45,5 процента), а также совершал 3,8 передач, 3,4 подбора и 1,2 перехвата в среднем за матч. По итогам сезона Скрабб вошел во вторую символическую пятерку Бундеслиги, а также получил две индивидуальные награды: самому результативному игроку и лучшему атакующему игроку.
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