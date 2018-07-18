ESPN: клуб НБА «Торонто» согласовал с «Сан-Антонио» переход Кавая Леонарда

ТАСС , 18 июля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто» близок к завершению сделки по приобретению легкого форварда «Сан-Антонио» Кавайя Леонарда. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Сообщается, что в сделку будет включен 28-летний атакующий защитник Демар Дерозан , который продолжит свою карьеру в «Сан-Антонио». Руководители двух клубов пришли к соглашению об обмене игроками в среду после двухнедельных переговоров. Отмечается, что следующим летом «Торонто» может предложить 27-летнему Леонарду 5-летний контракт, в течении которого он заработает $190 млн Большую часть прошедшего сезона Леонард пропустил из-за травмы. Всего он провел девять матчей, набирая в среднем за игру 16,2 очка и делая 4,7 подбора. Спортсмен является чемпионом НБА и самым ценным игроком финала 2014 года, он два раза принимал участие в Матчах звезд НБА. Всего на его счету 407 матчей в регулярных чемпионатах НБА, в которых он в среднем набирал 30,4 очка, делал 6,2 подбора и 2,3 передачи.

В завершившемся сезоне НБА «Торонто» уступил «Кливленду» в 1/2 финала Восточной конференции со счетом 0-4. «Сан-Антонио» завершил свое выступление в турнире на стадии четвертьфинала Западной конференции, где уступили «Голден Стэйт» со счетом 1-4.