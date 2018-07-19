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«Оклахома» и «Атланта» согласовали обмен Энтони на Шрёдера и Мускалу
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«Оклахома» и «Атланта» согласовали обмен Энтони на Шрёдера и Мускалу 

Чемпионат.com 2 часа назад
Руководство «Оклахома-Сити Тандер» достигло соглашения с «Атлантой Хоукс» по обмену форварда команды Кармело Энтони на защитника «Атланты» Денниса Шрёдера и тяжёлого форварда «Хоукс» Майка Мускалы, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Мускала, вероятнее всего, в скором времени будет выменян в другую команду лиги.
Кроме Энтони команда из Джорджии за своих игроков получит защищённый выбор первого раунда драфта-2022. Благодаря этой сделке «Оклахома-Сити» значительно сократила платёжную ведомость и избавилась от налога на роскошь.
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