«Оклахома» и «Атланта» согласовали обмен Энтони на Шрёдера и Мускалу

Руководство «Оклахома-Сити Тандер» достигло соглашения с «Атлантой Хоукс» по обмену форварда команды Кармело Энтони на защитника «Атланты» Денниса Шрёдера и тяжёлого форварда «Хоукс» Майка Мускалы, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски . Мускала, вероятнее всего, в скором времени будет выменян в другую команду лиги.

Кроме Энтони команда из Джорджии за своих игроков получит защищённый выбор первого раунда драфта-2022. Благодаря этой сделке «Оклахома-Сити» значительно сократила платёжную ведомость и избавилась от налога на роскошь.