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Назван самый дорогой спортивный клуб мира
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Назван самый дорогой спортивный клуб мира 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
«Даллас Ковбойс» из Национальной футбольной лиги (НФЛ) стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания.
«Даллас» в третий раз подряд возглавляет список. Стоимость клуба составляет 4,8 миллиарда долларов. За год он вырос в цене на 14 процентов.
Второе место в рейтинге занимает английский «Манчестер Юнайтед», стоимость которого оцененивается в 4,1 миллиарда долларов, что делает его самым дорогим футбольным клубом в мире. На третьем месте расположился мадридский «Реал» (4,09 миллиарда долларов), на четвертом — «Барселона» (4,06 миллиарда).
Среди 50 самых дорогих спортивных клубов мира 29 представляют НФЛ. Восемь команд — из НБА. Футбол представлен семью клубами (МЮ, «Реал», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси»). Шесть команд из списка выступают в Главной лиге бейсбола (MLB).
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