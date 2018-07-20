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Российский защитник системы «Автомобилиста» продолжит карьеру в Финляндии
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Российский защитник системы «Автомобилиста» продолжит карьеру в Финляндии 

Чемпионат.com 1 час назад
Хоккеист заключил пробный контракт с клубом «Пелитат», информирует официальный сайт клуба. «Пелитат» выступает во второй по силе финской лиге.
В минувшем сезоне 21-летний уроженец Копейска провёл 37 матчей в регулярном чемпионате МХЛ за «Авто» и набрал 18 (2+16) очков при показателе полезности «+7». В 3 матчах плей-офф очков не набрал.
За пять сезонов, проведённых в МХЛ, Шишков в общей сложности принял участие в 201 матче, забросил 10 шайб и сделал 59 результативных передач при полезности «+39». В сезоне-2016/17 защитник был выбран для участия в Матче звёзд МХЛ. Также на счету хоккеиста два матча в ВХЛ за «Спутник».
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