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Швед решил остаться в «Химках»
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СМИ: Швед решил остаться в «Химках» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Атакующий защитник Алексей Швед решил остаться в подмосковных "Химках", сообщает Eurohoops.
По информации источника, у россиянина было два предложения от клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Швед выступал в НБА с 2012 по 2015 год, однако не смог закрепиться в основном составе "Нью-Йорк Никс" и вернулся в Россию, подписав контракт с "Химками". Контракт Шведа с подмосковным клубом действует до 2020 года, но в нем прописана опция возможного отъезда игрока в США.
Ранее ЦСКА продлил контракт с форвардом сборной России.
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