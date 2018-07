Источник: Бизли перешел в «Лейкерс»

Форвард Майкл Бизли стал игроком «Лейкерс», сообщил в своем Твиттере журналист Yahoo ! Sports Шэмс Чарания.

Сообщается, что контракт рассчитан на один год. 29-летний баскетболист в прошлом сезоне выступал за «Нью-Йорк» и в 74 матчах в среднем набирал 13,2 очка, делал 5,6 подбора и 1,7 результативные передачи.

Free agent Michael Beasley has agreed to a deal with the Lakers, league sources tell Yahoo.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 20 июля 2018 г.