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Кавай Леонард прибыл в расположение «Торонто». Фото
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Кавай Леонард прибыл в расположение «Торонто». Фото 

Спорт-Экспресс 19 минут назад
Форвард Кавай Леонард прибыл в расположение «Торонто», сообщает официальный Твиттер клуба, где было опубликовано его фото.
Ранее сообщалось, что канадский клуб сделал лучшее предложение «Сан-Антонио» по игроку. «Рэпторз» пойдут на сделку, несмотря на отсутствие гарантий по продлению контракта с Ленардом в межсезонье-2019.
Напомним, что 26-летний американец обиделся на «Шпор» за то, что клуб не помог ему с травмой бедра. Его контракт с зарплатой в 20 миллионов долларов в год истекает в следующем сезоне. В прошлом сезоне Леонард из-за многочисленных травм сыграл всего в 9 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 16,2 очка.
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Источник: Швед не уедет в НБА и останется в "Химках" Дэвид Блатт: "Надеюсь, Мозгов получит игровое время в "Орландо" Лонзо Боллу предстоит операция
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