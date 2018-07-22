Сборная России проиграла Латвии в матче за третье место юношеского ЧЕ

Юношеская сборная России уступила команде Латвии в матче за третье место чемпионата Европы среди юношей до 20 лет. Россияне уступили в трёх четвертя из четырёх. К большому перерыву команды подошли с равным счётом, однако вторая половина матча осталась за сборной Латвии. Итоговый счёт встречи — 76:62 (16:20, 24:18, 20:10, 16:14) в пользу Латвии.