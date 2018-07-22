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Сборная России проиграла Латвии в матче за третье место юношеского ЧЕ
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Сборная России проиграла Латвии в матче за третье место юношеского ЧЕ 

Чемпионат.com 1 час назад
Юношеская сборная России уступила команде Латвии в матче за третье место чемпионата Европы среди юношей до 20 лет. Россияне уступили в трёх четвертя из четырёх. К большому перерыву команды подошли с равным счётом, однако вторая половина матча осталась за сборной Латвии. Итоговый счёт встречи — 76:62 (16:20, 24:18, 20:10, 16:14) в пользу Латвии.
Лучшим игроком матча в составе сборной России стал Александр Хоменко, набравший 13 очков и совершивший 6 подборов. В составе латвийской сборной отличился Артур Страутиньш, на счету которого дабл-дабл — 24 очка и 10 подборов.
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