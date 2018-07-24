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«Мемфис» и «Орландо» договорились об обмене Мартина на Джонсона
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«Мемфис» и «Орландо» договорились об обмене Мартина на Джонсона 

Чемпионат.com 3 часа назад
«Мемфис Гриззлиз» и «Орландо Мэджик» договорились об обмене Джаррелла Мартина на Дакари Джонсона, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Помимо Мартина, в «Орландо» отправится некоторая денежная сумма.
В минувшем сезоне Джаррелл Мартин выступал в составе «Мемфис Гриззлиз», проведя в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации 73 матча, в среднем набирая 7,7 очка, отдавая 1,0 передачи и совершая 4,4 подбора.
Джонсон в прошлом сезоне выступал в составе «Оклахома Сити Тандер», проведя 31 матч, набирая 1,8 очка и совершая 1,1 подбора. В «Мэджик» Джонсон на прошлой неделе в результате обмена с «Тандер»
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