«Мемфис» и «Орландо» договорились об обмене Мартина на Джонсона

«Мемфис Гриззлиз» и «Орландо Мэджик» договорились об обмене Джаррелла Мартина на Дакари Джонсона, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски . Помимо Мартина, в «Орландо» отправится некоторая денежная сумма. В минувшем сезоне Джаррелл Мартин выступал в составе «Мемфис Гриззлиз», проведя в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации 73 матча, в среднем набирая 7,7 очка, отдавая 1,0 передачи и совершая 4,4 подбора. Джонсон в прошлом сезоне выступал в составе «Оклахома Сити Тандер», проведя 31 матч, набирая 1,8 очка и совершая 1,1 подбора. В «Мэджик» Джонсон на прошлой неделе в результате обмена с «Тандер»