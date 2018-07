В «Шарлотт» подтвердили переход Паркера

Защитник Тони Паркер перешел в «Шарлотт», сообщает официальный сайт клуба. Условия сделки не разглашаются.

По неофициальной информации, 36-летний француз заключил с «Хорнетс» двухлетний контракт на 10 миллионов долларов. Напомним, с 2001 года игрок выступал за «Сан-Антонио», с 1 июля он стал неограниченно свободным агентом.

Тони Паркер — четырехкратный чемпион НБА. До этого в лиге он выступал только за «Сан-Антонио» (с 2001 года). В прошлом сезоне в 55 матчах регулярного чемпионата НБА он в среднем набирал 7,7 очка и делал 3,5 передачи.

OFFICIAL 🙌🏽 Hornets Sign Free-Agent Guard Tony Parker; Charlotte Acquires Four-Time NBA Champion and Six-Time All-Star Press Release: https://t.co/McgHOoEwLF Welcome to #BuzzCity, @tonyparker! pic.twitter.com/1TFjpnzr5Z

— Charlotte Hornets (@hornets) 23 июля 2018 г.