Ещё
Следующим приоритетным подписанием «Кливленда» станет Ларри Нэнс
Далее:
Читайте также:
Ещё

Следующим приоритетным подписанием «Кливленда» станет Ларри Нэнс 

Чемпионат.com 1 час назад
24 июля стало известно, что руководство «Кливленд Кавальерс» согласовало новый многолетний контракт с форвардом команды Кевином Лавом. После этого приоритетным подписанием менеджмента «Кавс» станет контракт с другим тяжёлым форвардом — Ларри Нэнсом-младшим, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Брайан Уиндхёрст.
Нэнс-младший стал игроком «Кливленда» в ходе минувшего сезона в результате обмена. В регулярном чемпионате он успел сыграть за команду из Огайо в 24 встречах, набирая в них 8,9 очка и собирая 7 подборов в среднем. В плей-офф его статистика в 20 поединках составляла 4,8 очка и 4,5 подбора в среднем.
Чемпионат.com: последние новости
Андре Драммонд: ни за что Стивен Адамс не станет лучшим подбирающим НБА НБА представила все победные баззер-битеры минувшего сезона Маккиссик продолжит карьеру в «Газиантепе»
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
12 жертв в неделю. Следующий ЧМ омрачился смертями40
Развратные фото Шараповой утекли в Сеть83
Крушельницкий согласился признать употребление допинга27
Головину дали возможность выбора
Умерла Юлия Борисенко18
Видео
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл детали скандального ухода
Футбол
04:09
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире
Фигурное катание
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
03:52
«Слова Порошенко никому не пойдут на пользу»
Бокс
00:30
Тесты Роналду шокировали врачей «Ювентуса»
Футбол
00:27
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Тена
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение