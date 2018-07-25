Следующим приоритетным подписанием «Кливленда» станет Ларри Нэнс

24 июля стало известно, что руководство «Кливленд Кавальерс» согласовало новый многолетний контракт с форвардом команды Кевином Лавом . После этого приоритетным подписанием менеджмента «Кавс» станет контракт с другим тяжёлым форвардом — Ларри Нэнсом-младшим, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Брайан Уиндхёрст.

Нэнс-младший стал игроком «Кливленда» в ходе минувшего сезона в результате обмена. В регулярном чемпионате он успел сыграть за команду из Огайо в 24 встречах, набирая в них 8,9 очка и собирая 7 подборов в среднем. В плей-офф его статистика в 20 поединках составляла 4,8 очка и 4,5 подбора в среднем.