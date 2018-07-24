5 звезд НБА, которые в следующем сезоне будут играть за «копейки»

НБА растет и прогрессирует в финансовом плане так быстро, что 200-миллионные контракты уже никого не удивляют. Может показаться, что владельцы клубов выдают баснословные суммы всем подряд. Но на самом деле это не так!

Sport24 представляет 5 звездных баскетболистов, которые этим летом подписали суперскромные контракты.

Чтобы понять насколько удачными оказались сделки для клубов, мы измерим зарплаты баскетболистов в «мозговых». Напомним, что один «мозгов» равняется 16 млн долларов.

Кармело Энтони, форвард, 34 года

Статистика в сезоне-2017/18: 16,2 очка, 5,8 подбора, 1,3 передачи, 0,6 перехвата, 0,6 блок-шота, 40,4% с игры, 35,7% трехочковых, 76,7% штрафных.

Зарплата в сезоне-2017/18: $26,2 млн («Оклахома»).

Зарплата в сезоне-2018/19: $2,4 млн («Хьюстон»), 0,15 «мозговых».

Интересный факт: Кармело Энтони является единственным игроком НБА с сезона-1981/82, который провел более тысячи матчей и ни разу не выходил со скамейки.

Один из самых эгоистичных игроков НБА, который отказывался жертвовать местом в стартовой пятерке ради интересов команды, вдруг подписал минимальный контракт. Разве такое возможно? Вполне!

Беспокоиться за финансовую составляющую Кармело Энтони не стоит. На самом деле, форвард заработает за сезон-2018/19 не $2,4 млн, а $30,3 млн, что больше, чем у многих суперзвезд лиги. Все дело в том, что у Энтони уже был гарантированный контракт на следующий сезон, который составлял $27,9 млн Однако после обмена из «Оклахомы» в «Атланту» последние решили, что игрок им не нужен и выкупили этот контракт.

После того, как на лицевой счет Энтони моментально поступили $27,9 млн, грех было не перейти в команду, претендующую на трофей, даже за скромные деньги.

Таким образом, «Хьюстон» получил очередного звездного баскетболиста почти даром, а Энтони — возможность побороться за свой первый чемпионский перстень.

Статистика в сезоне-2017/18: 16,6 очка, 12,5 подбора, 1,3 передачи, 0,6 перехвата, 1,6 блок-шота, 55,5% с игры, 57,4% штрафных.

Зарплата в сезоне-2017/18: $23,5 млн («Шарлотт»).

Зарплата в сезоне-2018/19: $5,3 млн («Вашингтон»), 0,33 «мозговых».

Интересный факт: март 2011, Ховард заявил, что хочет завершить карьеру в «Орландо». Июль 2016 — Ховард заявил, что хочет завершить карьеру в «Атланте». Июнь 2017 — Ховард заявил, что рад оказаться в «Шарлотт» и надеется завершить там карьеру. Июль 2018 — Ховард заявил, что планирует завершить карьеру в качестве игрока «Вашингтона».

С Дуайтом Ховардом повторилась та же история, что и с Мело. После обмена в «Бруклин» контракт центрового был выкуплен, а сам игрок получил возможность продолжить карьеру там, где он захочет. Так он оказался в «Вашингтоне» за $5,3 млн Общая же сумма, которую Ховард получит за сезон-2018/19, составит $28,8 млн Демаркус Казинс, центровой, 27 лет Статистика в сезоне-2017/18: 25,2 очка, 12,9 подбора, 5,4 передачи, 1,6 перехвата, 1,6 блок-шота, 47,0% с игры, 35,4% трехочковых, 74,6% штрафных.

Зарплата в сезоне-2017/18: $18 млн («Нью-Орлеан»).

Зарплата в сезоне-2018/19: $5,3 млн («Голден Стэйт»), 0,33 «мозговых».

Интересный факт: рейтинг Демаркуса Казинса в NBA 2K19 составит 90 баллов, впервые в истории у всех игроков стартовой пятерки команды будет рейтинг 87+.

Лучший центровой НБА, показывавший в первой половине прошлого сезона невероятные цифры, не должен был оказаться в составе чемпионов НБА. Спрос на Казинса был невероятно высок, а «Голден Стэйт» еще полгода назад вряд ли мог бы удовлетворить потребности игрока. Но серьезная травма ахилла перевернула все с ног на голову. После завершения чемпионата телефон агента баскетболиста молчал. Шли дни, а предложений от клубов так и не поступало.

Первым нарушил тишину генеральный менеджер «Голден Стэйта» Боб Майерс. Калифорнийский клуб предложил всего 5 млн долларов, однако пообещал не форсировать восстановление игрока. К тому же «Уорриорз» были лучшим вариантом продолжения карьеры для баскетболиста, который прежде за 8 лет ни разу не участвовал в плей-офф! Стороны, недолго думая, ударили по рукам и взорвали медиапространство.

Айзея Томас, защитник, 29 лет Статистика в сезоне-2017/18: 15,2 очка, 2,1 подбора, 4,8 передачи, 0,5 перехвата, 0,1 блок-шота, 37,3% с игры, 29,3% трехочковых, 89,3% штрафных.

Зарплата в сезоне-2017/18: $6,2 млн («Кливленд»/«Лейкерс»).

Зарплата в сезоне-2018/19: $2 млн («Денвер»), 0,13 «мозговых».

Интересный факт: за 7 лет в лиге Томас получил всего 29 млн долларов, при том, что 2 раза ездил на Матч всех звезд, а в одном из сезонов набирал 29 очков в среднем за игру.

Два года назад, когда Томас был главной звездой «Бостона», он дал пафосное интервью, в котором заявил, что тому, кто хочет предложить ему контракт, придется подготовить грузовик денег. Но этого до сих пор не случилось.

Невнятный прошлый сезон, который Айзея начинал в «Кливленде», а заканчивал в «Лейкерс», заставил еще больше усомниться в его звездности. Шанс реанимировать карьеру предоставил «Денвер». Клуб за $2 млн ничем не рискует, а вот для Томаса это, возможно, последний шанс доказать, что он является одним из лучших разыгрывающих НБА.

Брук Лопес , центровой, 30 лет Статистика в сезоне-2017/18: 13,0 очка, 4,0 подбора, 1,7 передачи, 0,4 перехвата, 1,3 блок-шота, 46,5% с игры, 34,5% трехочковых, 70,3% штрафных.

Зарплата в сезоне-2017/18: $22,6 млн («Лейкерс»).

Зарплата в сезоне-2018/19: $3,4 млн («Милуоки»), 0,21 «мозговых».

Интересный факт: Брук теперь будет получать в 4 раза меньше, чем его брат-близнец Робин.

Еще одним баскетболистом, пострадавшим от «Лейкерс», стал Брук Лопес. Всего за год результативность центрового снизилась так же резко, как и его контракт. Лопес вернулся на Восток и теперь будет защищать цвета «Милуоки», в котором у него есть шанс вернуть себе былую статистику. Команда из Висконсина в прошлом сезоне испытывала проблемы с набором очков из-под кольца, поэтому на Брука возлагают большие надежды.