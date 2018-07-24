Уэйр подписал двусторонний контракт с «Лейкерс»

Лёгкий форвард Тревис Уэйр получил двусторонний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски . В минувшем сезоне он также выступал за калифорнийскую команду.

В регулярном чемпионате 2017/2018 он принял участие в 17 поединках, набирая в них 4,4 очка, собирая 2,2 подбора и совершая 0,4 передачи в среднем.

Уэйр — представитель драфта-2014. Там он не был выбран ни одним из клубов НБА. Свою карьеру в НБА он начинал в составе «Нью-Йорк Никс». Всего в лиге он провёл 68 поединков, набирая в них 4 очка и 2,1 подбора в среднем. Большую часть профессиональной карьеры он провёл в Лиге развития.