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«Зенит» пытается разгрузить зарплатную ведомость
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«Зенит» планирует продать самых высокооплачиваемых легионеров 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Баскетбольный клуб «Зенит» этим летом планирует разгрузить зарплатную ведомость и расстаться с несколькими игроками, сообщает газета «Известия».
По словам генерального директора «Зенита» Александра Церковного, клуб подыскивает новые команды для своих самых высокооплачиваемых легионеров — Николаса Лапровиттола и Марко Симоновича.
"Мы действительно ищем новые клубы для Лапровиттола и Симоновича. Высока вероятность, что много играть в предстоящем сезоне они не будут. Но пока достойных предложений по этим игрокам нам не поступало", — сказал он.
Зарплата 28-летнего Николаса Лапровиттола составляет $900 тысяч в год, 32-летний Марко Симонович получает $600 тысяч.
Ранее определились соперники российских клубов в Еврокубках.
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