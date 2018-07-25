«Зенит» пытается разгрузить зарплатную ведомость

«Зенит» планирует продать самых высокооплачиваемых легионеров

По словам генерального директора «Зенита» Александра Церковного, клуб подыскивает новые команды для своих самых высокооплачиваемых легионеров — Николаса Лапровиттола и Марко Симоновича.

"Мы действительно ищем новые клубы для Лапровиттола и Симоновича. Высока вероятность, что много играть в предстоящем сезоне они не будут. Но пока достойных предложений по этим игрокам нам не поступало", — сказал он.

Зарплата 28-летнего Николаса Лапровиттола составляет $900 тысяч в год, 32-летний Марко Симонович получает $600 тысяч.

Ранее определились соперники российских клубов в Еврокубках.