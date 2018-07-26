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«Кайрат» с Аршавиным в составе обыграл «АЗ Алкмар» в квалификации Лиги Европы
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«Кайрат» с Аршавиным в составе обыграл «АЗ Алкмар» в квалификации Лиги Европы 

Чемпионат.com 28 минут назад
Фото: Чемпионат.com
В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы казахстанский «Кайрат» принимал на своём поле голландский «АЗ Алкмар». Встреча проходила на стадионе «Центральный» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей дубль оформил украинский форвард Адеринсола Эсеола, который отличился на 12-й и 50-й минутах соответственно. За «Кайрат» полный матч провёл российский нападающий Андрей Аршавин. Ответный матч в Нидерландах команды проведут 2 августа.
В ещё одном матче, который проходил параллельно, французский «Бордо» на выезде обыграл латвийский «Вентспилс» со счётом 1:0.
Посмотреть результаты остальных первых матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы можно на «Чемпионате».
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