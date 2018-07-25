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«Виннипег» заключил контракт с ведущим защитником Троубой на условиях арбитража
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«Виннипег» заключил контракт с ведущим защитником Троубой на условиях арбитража 

SPORT24.ru 1 час назад
«Виннипег Джетс» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Джейкобом Троубой. Соглашение рассчитано на один сезон, игрок заработает $ 5,5 млн Такую сумму присудил арбитраж НХЛ.
Канадский клуб до рассмотрения спора между сторонами был готов предложить зарплату в $ 4 млн, хоккеист же хотел получать $ 7 млн за сезон.
В минувшем сезоне игрок провел 55 матчей регулярного чемпионата НХЛ и набрал 24 (3+21) очка. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в 17 матчах. Канадская команда дошла до финала Западной конференции. Троуба — ведущий защитник «Джетс».
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