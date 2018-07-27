Центровой сборной Франции стал игроком «Локомотива-Кубань»

Центровой сборной Франции по баскетболу Мустафа Фалль стал игроком "Локомотива-Кубань" , сообщает официальный сайт краснодарского клуба.

"Рад присоединиться к «Локомотиву-Кубань». Я слышал много хорошего об этом клубе. Помню, когда играл в Краснодаре в составе сборной Франции, отметил, что здесь отличная арена. Сам город тоже очень красивый. Надеюсь, мы проведем результативный сезон и выиграем пару трофеев", — заявил Фалль

В прошлом сезоне 26-летний баскетболист защищал цвета турецкого «Сакарье», где выходил на площадку в стартовом составе в каждом матче и набирал в среднем 9,1 очка и 6,1 подбора в 29 играх чемпионата Турции.