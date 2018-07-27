Ещё
Центровой сборной Франции стал игроком «Локомотива-Кубань»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Центровой сборной Франции стал игроком «Локомотива-Кубань» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Центровой сборной Франции по баскетболу Мустафа Фалль стал игроком "Локомотива-Кубань", сообщает официальный сайт краснодарского клуба.
"Рад присоединиться к «Локомотиву-Кубань». Я слышал много хорошего об этом клубе. Помню, когда играл в Краснодаре в составе сборной Франции, отметил, что здесь отличная арена. Сам город тоже очень красивый. Надеюсь, мы проведем результативный сезон и выиграем пару трофеев", — заявил Фалль
В прошлом сезоне 26-летний баскетболист защищал цвета турецкого «Сакарье», где выходил на площадку в стартовом составе в каждом матче и набирал в среднем 9,1 очка и 6,1 подбора в 29 играх чемпионата Турции.
Ранее Виталий Фридзон стал игроком «Локомотива-Кубань».
Газета.Ru: последние новости
СМИ: "Химки" подпишут тяжелого форварда из НБА ЦСКА подписал контракт с игроком НБА Дэвид Блатт: обыграть "Голден Стэйт" будет еще сложнее, чем раньше
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отказ мог повлечь казнь»: Родченков опять заговорил215
FIFA начала расследование против России156
Роналду спасся от тюрьмы5
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Черчесов отреагировал на трансфер Головина
Видео
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол Прочее
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение