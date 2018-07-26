Новичок «Сан-Антонио» Дерозан не примет участия в выставочном матче в Африке

По информации ESPN, это решение связано с его обменом из «Торонто Рэпторс». Дело в том, что президент канадской команды Масаи Уджири является популяризатором баскетбола в Африке. Таким образом, Дерозан попытается выразить свой протест, так как Уджири обещал не обменивать его.

Игра состоится в южноафриканской Претории 4 августа.