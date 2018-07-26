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Новичок «Сан-Антонио» Дерозан не примет участия в выставочном матче в Африке
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Новичок «Сан-Антонио» Дерозан не примет участия в выставочном матче в Африке 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Twitter NBA
Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Сперс» Демар Дерозан не примет участия в выставочном матче в Африке, сообщает "Советский спорт".
По информации ESPN, это решение связано с его обменом из «Торонто Рэпторс». Дело в том, что президент канадской команды Масаи Уджири является популяризатором баскетбола в Африке. Таким образом, Дерозан попытается выразить свой протест, так как Уджири обещал не обменивать его.
Игра состоится в южноафриканской Претории 4 августа.
Ранее сообщалось, что 41-летний Винс Картер продолжит карьеру в «Атланте».
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