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41-летний Винс Картер продолжит карьеру в «Атланте»
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41-летний Винс Картер продолжит карьеру в «Атланте» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Американский атакующий защитник Винс Картер подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хокс», сообщает ТАСС.
По информации журналиста ESPN Эдриан Войнаровски, соглашение рассчитано на один сезон. За этот год Картер заработает $2,4 млн  "Атланта" станет восьмым клубом в карьере 41-летнего баскетболиста. В НБА он проведет уже 21-й сезон. Атакующий защитник является самым возрастным действующим баскетболистом в лиге.
В прошедшем сезоне Картер выступал за «Сакраменто», в среднем проводил на площадке 17,7 минуты, набирая 5,4 очка, совершая 2,6 подбора и 1,2 передачи.
Картер восемь раз участвовал в Матче всех звезд НБА. Также он является победителем Олимпиады 2000 года в Сиднее.
Ранее «Кливленд Кавальерс» продлил контракт с Кевином Лавом.
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