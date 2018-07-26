41-летний Винс Картер продолжит карьеру в «Атланте»

Американский атакующий защитник Винс Картер подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хокс», сообщает ТАСС

По информации журналиста ESPN Эдриан Войнаровски, соглашение рассчитано на один сезон. За этот год Картер заработает $2,4 млн "Атланта" станет восьмым клубом в карьере 41-летнего баскетболиста. В НБА он проведет уже 21-й сезон. Атакующий защитник является самым возрастным действующим баскетболистом в лиге.

В прошедшем сезоне Картер выступал за «Сакраменто», в среднем проводил на площадке 17,7 минуты, набирая 5,4 очка, совершая 2,6 подбора и 1,2 передачи.

Картер восемь раз участвовал в Матче всех звезд НБА. Также он является победителем Олимпиады 2000 года в Сиднее.