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«Даллас» согласовал контракт с Харрисом
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«Даллас» согласовал с Девином Харрисом годичный контракт на $ 2.4 млн 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
«Даллас Маверикс» согласовал с разыгрывающим Девином Харрисом условия годичного минимального контракта с зарплатой $ 2.4 млн, сообщает Yahoo Sports.
35-летний Харрис выступал за «Даллас» в течение пяти последних лет, но в феврале нынешнего года был обменян в «Денвер Наггетс». В минувшем сезоне он набирал по 8,4 очка и отдавал по 2,1 передачи за 19 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате.
Ранее «Маверикс» согласовали контракты с мощным форвардом Дирком Новицки, а также центровыми Деандре Джорданом и Сала Межри. Кроме того, на драфте 2018 года организация получила выбранного под третьим номером словенского защитника Луку Дончича.
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