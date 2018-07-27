«Даллас» согласовал контракт с Харрисом

«Даллас» согласовал с Девином Харрисом годичный контракт на $ 2.4 млн

«Даллас Маверикс» согласовал с разыгрывающим Девином Харрисом условия годичного минимального контракта с зарплатой $ 2.4 млн, сообщает Yahoo Sports.

35-летний Харрис выступал за «Даллас» в течение пяти последних лет, но в феврале нынешнего года был обменян в «Денвер Наггетс». В минувшем сезоне он набирал по 8,4 очка и отдавал по 2,1 передачи за 19 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате.