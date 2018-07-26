«Тоттенхэм» крупно обыграл «Рому»

«Тоттенхэм» разгромил «Рому» в матче Международного кубка чемпионов

ТАСС , 26 июля. Английский «Тоттенхэм» с разгромным счетом обыграл итальянскую «Рому» во встрече Международного кубка чемпионов. Матч прошел в Сан-Диего (США).

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу английского клуба. В составе «Ромы» голом отличился чешский нападающий Патрик Шик (3-я минута). У «Тоттенхэма» дубли на счету испанца Фернандо Льоренте (9, 18) и бразильца Лукаса Моуры (28, 44). Для обоих клубов матч стал первым в рамках Международного кубка чемпионов.

В товарищеском турнире также принимают участие английские "Манчестер Юнайтед" , «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», испанские "Реал" , «Атлетико» и «Барселона», итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер», немецкие «Бавария» и «Боруссия», французские «Лион» и «Пари Сен-Жермен», а также португальская «Бенфика».

Основная часть матчей проходит в США, также встречи принимают Сингапур, Австрия, Италия, Франция, Ирландия, Англия, Испания и Португалия.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая — одно.