Болден перешел из «Маккаби» в «Филадельфию»

Форвард тель-авивского «Маккаби» Джон Болден перешел в «Филадельфию», сооьбщает официальный сайт клуба НБА. Финансовые условия сделки и срок соглашения между 22-летним игроком и «Сиксерс» не разглашаются.

По данным Yahoo!Sports, контракт с австралийцем рассчитан на 4 года. По его условиям, зарплата игрока составит 7 миллионов долларов.

В минувшем сезоне он в среднем за матч в составе израильской команды набирал 7,9 очка, делал 6,9 подбора, 1,4 передачи.

OFFICIAL: Team has signed @Jonahbolden43 ✍🏽 " https://t.co/jW8bhoTmAQ | #HereTheyCome pic.twitter.com/rkZy5knZzP

— Philadelphia 76ers (@sixers) 25 июля 2018 г.