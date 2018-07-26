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Болден перешел из «Маккаби» в «Филадельфию»
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Болден перешел из «Маккаби» в «Филадельфию» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Форвард тель-авивского «Маккаби» Джон Болден перешел в «Филадельфию», сооьбщает официальный сайт клуба НБА. Финансовые условия сделки и срок соглашения между 22-летним игроком и «Сиксерс» не разглашаются.
По данным Yahoo!Sports, контракт с австралийцем рассчитан на 4 года. По его условиям, зарплата игрока составит 7 миллионов долларов.
В минувшем сезоне он в среднем за матч в составе израильской команды набирал 7,9 очка, делал 6,9 подбора, 1,4 передачи.
OFFICIAL: Team has signed @Jonahbolden43 ✍🏽 " https://t.co/jW8bhoTmAQ | #HereTheyCome pic.twitter.com/rkZy5knZzP
— Philadelphia 76ers (@sixers) 25 июля 2018 г.
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