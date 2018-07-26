Хаус подпишет годичный контракт с «Голден Стэйт Уорриорз»

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» согласовало годичный контракт с форвардом Дануэлом Хаусом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

25-летний Хаус выставлял свою кандидатуру на драфт-2016, но не был выбран ни одной из команд. Невзирая на это, посредством выступлений в Летней лиге, а также игр в Лиге развития ему удалось пробиться в НБА. В минувшем регулярном чемпионате он защищал цвета «Финикс Санз».

За команду из Аризоны он провёл 23 поединка (3 в старте), набирая в них 6,6 очка, собирая 3,3 подбора и совершая 1,1 передачи за 17,5 минуты игрового времени в среднем.