Швед и Мозгов приглашены на сбор национальной команды перед осенними матчами отбора ЧМ-2019

Объявлен список игроков, которые в конце августа в составе сборной России начнут подготовку к двум отборочным матчам Кубка мира-2019.

Сборная России соберется в Новогорске 26 августа и будет тренироваться там до 5 сентября. Затем сборная отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в международном турнире с участием Израиля и Польши.

Первый матч второго этапа квалификации Кубка мира-2019 с командой Чехии россияне проведут 13 сентября в Пардубице. А 16 сентября дома сыграют с Болгарией (точное место проведения пока не определено).