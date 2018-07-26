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«Лейпциг» разгромил «Хеккен» в матче Лиги Европы
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«Лейпциг» разгромил «Хеккен» в матче Лиги Европы 

LiveSport.Ru 57 минут назад
«Лейпциг» одержал крупную победу над «Хеккеном» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Встреча, которая прошла на «Ред Булл Арене», завершилась со счетом 4:0.
По голу на свой счет записали Брума (35 минута), Матеус (38), Кевин Кампль (50) и Жан-Кевин Огустен (84).
С 81-й минуты «быки» играли в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил Штефан Ильзанкер.
Ответный матч пройдет в Гетеборге 2 августа.
В другой встрече «Дюделанж» из Люксембурга переиграл «Дриту» со счетом 2:1.
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