«Лейпциг» разгромил «Хеккен» в матче Лиги Европы 

«Лейпциг» одержал крупную победу над «Хеккеном» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Встреча, которая прошла на «Ред Булл Арене», завершилась со счетом 4:0.
По голу на свой счет записали Брума (35 минута), Матеус (38), Кевин Кампль (50) и Жан-Кевин Огустен (84).
С 81-й минуты «быки» играли в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил Штефан Ильзанкер.
Ответный матч пройдет в Гетеборге 2 августа.
В другой встрече «Дюделанж» из Люксембурга переиграл «Дриту» со счетом 2:1.