«Лейпциг» разгромил «Хеккен» в матче Лиги Европы

«Лейпциг» одержал крупную победу над «Хеккеном» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча, которая прошла на «Ред Булл Арене», завершилась со счетом 4:0.

С 81-й минуты «быки» играли в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил Штефан Ильзанкер

Ответный матч пройдет в Гетеборге 2 августа.

В другой встрече «Дюделанж» из Люксембурга переиграл «Дриту» со счетом 2:1.