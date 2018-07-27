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«Сочи» подписал двукратного обладателя Кубка Гагарина
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«Сочи» подписал двукратного обладателя Кубка Гагарина 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Сочи» заключил однолетний контракт с нападающим Денисом Мосалевым, информирует официальный сайт КХЛ.
Последние три сезона 32-летний нападающий выступал за «Локомотив». В прошлом сезоне он провел 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 21 (7+14) очко. В плей-офф на его счету 9 матчей и 2 (0+2) очка.
Отметим, что Мосалев является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013) в составе московского «Динамо». Всего на его счету 520 матчей в КХЛ и 195 (105+90) очков при показателе полезности "+77".
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