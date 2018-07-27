«Кливленд» намерен на три года сохранить в составе Худа, идут переговоры

Клуб НБА «Кливленд Кавальерс» ведет переговоры с атакующим защитником Родни Худом о новом контракте, сообщает Cleveland Plain Dealer. Стороны обсуждают трехлетний контракт. Худ имеет статус ограниченно свободного агента, так ак анее клуб сделал ему квалификационное предложение на следующий сезон в размере $ 3,4 млн Худ перешел в «Кавальерс» из «Юты Джаз» по ходу минувшего сезона в результате обмена. Его показатели следующие: 14,7 очка, 2,8 подбора за 27 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и 5,4 очка, 1,8 подбора за 15 минут в плей-офф.