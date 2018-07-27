Ещё
«Кливленд» намерен на три года сохранить в составе Худа, идут переговоры
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Кливленд» намерен на три года сохранить в составе Худа, идут переговоры 

SPORT24.ru 1 час назад
Клуб НБА «Кливленд Кавальерс» ведет переговоры с атакующим защитником Родни Худом о новом контракте, сообщает Cleveland Plain Dealer. Стороны обсуждают трехлетний контракт. Худ имеет статус ограниченно свободного агента, так ак анее клуб сделал ему квалификационное предложение на следующий сезон в размере $ 3,4 млн  Худ перешел в «Кавальерс» из «Юты Джаз» по ходу минувшего сезона в результате обмена. Его показатели следующие: 14,7 очка, 2,8 подбора за 27 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и 5,4 очка, 1,8 подбора за 15 минут в плей-офф.
SPORT24.ru: последние новости
Бывший форвард «Майами» подписал контракт с «Химками» Сироткин: «То, что у меня у единственного нет очков, одновременно справедливо и несправедливо» Алек Питерс: «Постараюсь помочь ЦСКА выиграть титул чемпионов Евролиги»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесситка отказалась выступать на российском турнире66
В деле об убийстве Тена появилась женщина6
На Курском вокзале убит болельщик ЦСКА44
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров1
FIFA начала расследование против России156
Видео
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
03:21
В деле об убийстве Тена появилась девушка
Фигурное катание
07:13
Одесситка отказалась выступать на российском турнире
Теннис
04:59
На Курском вокзале убит болельщик ЦСКА
Футбол
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
02:32
«Обычный трус»: Усика затравили на Украине
Бокс Статьи
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение