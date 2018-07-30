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Ибрагимович не сыграет за сборную MLS против «Ювентуса»
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Ибрагимович не сыграет за сборную MLS против «Ювентуса» 

SPORT24.ru 32 минуты назад
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович пропустит матч всех звезд MLS против «Ювентуса», который состоится 1 августа на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте. Об этом сообщил официальный сайт «Лос-Анджелес Гэлакси».
За прошедшую неделю Ибрагимович сыграл в трех матчах лиги и не будет задействован в выставочной игре. Теперь по правилам MLS Ибрагимович будет вынужден пропустить матч «Гэлакси», который состоится сразу после матча всех звезд. Таким образом, швед не сыграет с «Колорадо Рэпидз» 5 августа.
Напомним, что Ибрагимович был выбран в команду MLS в результате голосования болельщиков.
«Я разочарован, что пропущу матч звезд против «Ювентуса», одного из моих бывших клубов. Я хочу поблагодарить болельщиков за то, что они проголосовали за меня. Главное для меня — забивать голы и помочь «Гэлакси» выйти в плей-офф», — заявил 36-летний Ибрагимович, оформивший победный хет-трик в матче с «Орландо Сити» (4:3).
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