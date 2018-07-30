Трехкратного олимпийского чемпиона отчисляют из клуба НБА

Одна из звезд заокеанской Национальной баскетбольной ассоциации, форвард сборной США и клуба «Атланта Хоукс» Кармело Энтони, скорее всего, в ближайшее время покинет клуб, в который он перешел всего несколько дней назад.

Лишь в минувшие выходные Энтони прошел медицинское обследование в стане «ястребов», а во вторник, 31 июля, клуб планирует отчислить нападающего. Баскетболист перешел в «Атланту» из «Оклахомы-Сити Тандер» в результате трехстороннего обмена. «Хоукс» выкупят его контракт, выплатив ему 28 млн долларов.