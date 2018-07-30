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Трехкратного олимпийского чемпиона отчисляют из клуба НБА
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Трехкратного олимпийского чемпиона отчисляют из клуба НБА 

Вести.Ru 2 часа назад
Одна из звезд заокеанской Национальной баскетбольной ассоциации, форвард сборной США и клуба «Атланта Хоукс» Кармело Энтони, скорее всего, в ближайшее время покинет клуб, в который он перешел всего несколько дней назад.
Лишь в минувшие выходные Энтони прошел медицинское обследование в стане «ястребов», а во вторник, 31 июля, клуб планирует отчислить нападающего. Баскетболист перешел в «Атланту» из «Оклахомы-Сити Тандер» в результате трехстороннего обмена. «Хоукс» выкупят его контракт, выплатив ему 28 млн долларов.
Покинув рынок отказов, Энтони, который в составе сборной своей страны выиграл три Олимпиады, собирается заключить годичный контракт на 2,4 млн долларов с «Хьюстон Рокетс», сообщает Yahoo! Sports. В «Оклахоме» он провел всего один сезон, а до этого играл за «Денвер Наггетс» и «Нью-Йорк Никс».
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