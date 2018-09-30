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Чемпиону НБА грозит штраф за татуировку бренда одежды
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НБА запретила Джей Ар Смиту демонстрировать рекламную татуировку во время матчей 

Чемпионат.com + ещё 5 15 часов назад
Фото: Instagram
НБА запретила атакующему защитнику «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смиту демонстрировать во время матчей татуировку с логотипом одного из производителей одежды, сделанную недавно на правой ноге, сообщает ESPN.
«Мне сказали, что я буду оштрафован за каждую встречу, в которой не закрою свою татуировку. Чиновники НБА — это что-то с чем-то», — передаёт слова Смита ESPN.
Согласно действующим правилам лиги игрокам не разрешается демонстрировать логотипы коммерческих компаний на своём теле или волосах. Из-за этого в 2013 году тогдашний партнёр Смита по «Кливленду» атакующий защитник Иман Шамперт был вынужден избавиться от выбритого на голове логотипа одного из крупнейших производителей спортивной экипировки.
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