Чемпиону НБА грозит штраф за татуировку бренда одежды

НБА запретила Джей Ар Смиту демонстрировать рекламную татуировку во время матчей

НБА запретила атакующему защитнику «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смиту демонстрировать во время матчей татуировку с логотипом одного из производителей одежды, сделанную недавно на правой ноге, сообщает ESPN.

«Мне сказали, что я буду оштрафован за каждую встречу, в которой не закрою свою татуировку. Чиновники НБА — это что-то с чем-то», — передаёт слова Смита ESPN.