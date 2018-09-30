Чемпиону НБА грозит штраф за татуировку бренда одежды

НБА запретила атакующему защитнику «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смиту демонстрировать во время матчей татуировку с логотипом одного из производителей одежды, сделанную недавно на правой ноге, сообщает ESPN.
«Мне сказали, что я буду оштрафован за каждую встречу, в которой не закрою свою татуировку. Чиновники НБА — это что-то с чем-то», — передаёт слова Смита ESPN.
Согласно действующим правилам лиги игрокам не разрешается демонстрировать логотипы коммерческих компаний на своём теле или волосах. Из-за этого в 2013 году тогдашний партнёр Смита по «Кливленду» атакующий защитник Иман Шамперт был вынужден избавиться от выбритого на голове логотипа одного из крупнейших производителей спортивной экипировки.
J. R. Smith says the NBA will fine him if he doesn't cover up his Supreme tattoo. pic.twitter.com/fO0F1rZ8Ot— Sporting News (@sportingnews) 29 сентября 2018 г.